Harika çocuk

TFF Birinci Lig'de altyapısından yetiştirdiği ve Türk oyuncularla mücadelede eden Altınordu'nun genç yıldızı Burak İnce sezonun ilk maçında Ekol Göz Menemenspor ağlarına attığı frikik golüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-lacivertli ekibin 2015 yılında Manisaspor'dan bünyesine kattığı ve 2019 yılında profesyonel yaparak A Takıma çıkardığı 16 yaşındaki sol ayaklı futbolcu ortaya koyduğu performansa göz doldurdu. İzmir derbisinin 72. dakikasında oyuna giren ve 84. dakikada frikikten takımını 1-0 öne geçiren Burak İnce futbol otoritelerinden tam not aldı.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİ PEŞİNDE

KEŞFETTİĞİ genç yeteneklerle Türk ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Altınordu'nun Başkanı Özkan, Burak İnce ve Ravil'in önümüzdeki yıllarda kesinlikle yurt dışına transfer yapacağını belirtmişti. Milli takımla altyapı kategorilerinde forma giyen Burak'ın peşinde bir çok Avrupa kulübü yer alıyor. Sol ayaklı futbolcu Alman devi Bayern Münih başta olmak üzere Juventus, Inter ve Valencia ekiplerinin radarında. Genç yıldız adayı henüz 18 yaşına doldurmadığı için en az iki sezon daha A.Ordu'da forma giymesi bekleniyor.



MİNİ YORUM:

Altın ayaklar maç kazandırır TFF Birinci Lig'de sezonun açılış maçında İzmir derbisinde mücadelesi yüksek müthiş bir maç izledik. İki takım 75. dakikaya kadar dişe diş bir mücadele ortaya koydular. Futbolda derler ya altın ayak diye. Biri çıkar o skor levhasını değiştirir. İzmir derbisinde de Altınordu'da iki desezondur söylediğim 16 yaşındaki Burak İnce, Sergen stiliyle müthiş sol ayağıyla sezondur bir füze göndererek hem Altınordu'yu hem öne geçirdi, hem de maçı kazandırdı. Dikkat edilirse gol pozisyonundan kısa bir süre önce Burak harika bir kavisli ortayla Metehan'a gollük pas vermiş, ancak gol için dokunması gereken Metehan golü yapamamıştı. Altınordu takımı ithal bir takım değil. Yüzde yüz Türk malı. Bu nedenle diğer kulüplerin bu ekonomik sıkıntılarda aklını başına alıp Burak gibi leri ortaya çıkarmalı ve yabancıalmaması gerekir. Süper Lig takımları Avrupa'ya gideceği- Türkiye'yi taramalı.



MANİSA'YA İKİ OYUNCU VERİLDİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 2015 yılında Manisaspor'dan Burak İnce'yi kadrosuna katmak için o dönemde şampiyon kadrosunda bulunan iki oyuncuyu vermişti. Özkan, Tarzan'a kanat oyuncusu Ozan Sol ve forvet Mertan Caner Öztürk'ü bonservisiyle verip Burak İnce ve Mustafa Kaya'yı transfer etmişti. Seyit Mehmet Özkan o zaman yakın çevresine, "İki çıpıra verip 2 lidaki aldım" açıklaması yapmıştı.



EROĞLU: "DAHA İYİ OLACAĞIZ"

TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Menemen'i 2-0 yenen Altınordu'da yüzler gülüyor. Lige galibiyetle başlamanın genç kadroları adına çok önemli olduğu belirten kırmızı-lacivertli ekibin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçtiğimiz sezonlarda lige kötü başlamak, takım olarak geç toparlanmamıza neden oluyordu. Bu kez istediğimiz oldu ve sezona galibiyetle girdik. Bu galibiyet genç oyuncuların moral ve motivasyonu açısından da önemli. Oyunumuzun skora yansıması bizi daha güçlü kılacak" dedi.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ