Metehan hamlesi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek ilk haftayı 3 puanla kapatan Altınordu, iç transferde Metehan Mimaroğlu ile sözleşme yeniledi. Yönetim, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Geçen sezon devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen Metehan, sergilediği futbol ve attığı gollerle kısa sürede kendisini kanıtladı. 2019-20'de Altınordu formasıyla 4 gol kaydeden Metehan, bu sezona da Menemenspor filelerini sarsarak lige golle başladı. Niğde Anadolu FK için düşünülürken teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla Altınordu'ya transfer edilen hücum oyuncusu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

DÜŞÜK MALİYETLE TRANSFER EDİLDİ

2015-17 yılları arasında BAL'da mücadele ederken, önce 3. Lig'e oradan da 1. Lig'e tırmanan Metehan, alt liglerde keşfedilmemiş yeteneklerin olabileceğini gösterdi. Altınordu, 50 bin TL bonservis ücretiyle Metehan'ı düşük bir maliyetle bünyesine katmıştı.