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Haberler Altınordu Hüseyin imzaladı

Hüseyin imzaladı

Hüseyin imzaladı
Giriş Tarihi: 16.9.2020

TFF 1. Lig'de sezona Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek başlayan Altınordu, dış transferde üçüncü imzayı Hüseyin Altuğ Taş'a attırdı. Daha önce Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli'yi kadrosuna katan kırmızı-lacivertliler, hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'dan orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Hüseyin Altuğ Taş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu'ya transfer olmaktan mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu başarılı olmak için savaşacağını belirtti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Niğde Anadolu FK'ya geldiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Sistemi olan bir kulüpteyim. Sistem, Niğde Anadolu FK'da da aynı şekilde işliyordu. Bu nedenle adaptasyon sürecimin çok kısa süreceğine inanıyorum" diye konuştu.

G.SARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ
ANKARASPOR'DA keşfedilip Galatasaray altyapısında yetişen başarılı futbolcu Hüseyin, Medipol Başakşehir, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Tepecikspor, Gümüşhanespor, Bodrum Belediyespor ve son olarak Niğde Anadolu FK'da forma giydi.

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