Cengiz piyangosu

TÜRK futbolculara ve altyapıya yaptığı yatırımla tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, vitrine çıkardığı yıldızlarla para kazanmaya devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, üç sezondur Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olmasından yaklaşık 13.5 milyon TL para kazanacak. Roma kulübü, milli oyuncuyu 3 milyon pound kiralık bedeli olarak Ada ekibine verdi. Sözleşmede gelecek sezonda 24 milyon pound bonservis bedeliyle zorunlu satılma maddesi konuldu. Kırmızı-lacivertli kulüp bonservis ve kiralık bedelinden yetiştiricilik bedeli olarak da yüzde 5 pay alacak.

35 MİLYON TL KAZANDI

KİRALAMA bedelinden 150 bin paund, sonraki sezon bonservis ücretinden 1.2 milyon paund kasasına girecek. İzmir temsilcisi, 4 yıl önce Başakşehir'e verdiği oyuncudan 13.5 milyon TL daha kazanmış olacak. Altınordu, 700 bin Euro bonservis bedeliyle Cengiz'i Başakşehir göndermiş ve Roma'ya transferi sırasında satıştan 4.5 milyon Euro gelir elde etmişti. Altınordu, Cengiz'den 35 milyon TL para kazandı. İzmir ekibi Altyapıya verilmesi gereken önemi bir kez daha gösterdi.



KASASI DOLDU

Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'den 11 milyon Euro para kazandı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, önce Freiburg'a sattıkları, der'den ardından Leicester'a giden Çağlar'dan 6.5 milyon Euro, Başakşehir'e satılıp oradan Roma'ya transfer olan Cengiz'den 4.5 milyon Euro olmak üzere bonservis ve bir sonraki satışlarından pay aldı. Kırmızı-lacivertliler bu futbolculardan bundan sonra bonservislerinin yüzde 5'i oranında yetiştiricilik bedeli kazanacak.



KANKALAR BULUŞTU

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 4 sezon sonra Leicester City çatısı altında buluştu. Altı- Altınordu'dan 2016 yılında ayrılan iki futbolcu, 4 yıl nordu'dan sonra Leicester çatısı altında yeniden bir araya geldi. Altınordu'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Bundesliga'da Freiburg kulübünde görev alan Çağlar, son 2 sezonda Leicester City için top koşturdu. Süper Lig'de Medipol Başakşehir için ter döken Cengiz ise son 3 yılda İtalya'da Roma şakşehir formasını giydi.