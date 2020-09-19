Altınordu - Bursaspor CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig’in 2’inci haftasında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan ve Mert Güzenge'nin hakemliğini yaptığı maçı haberimizden takip edebilirsiniz.
19.09.2020, 18:59
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İzmir temsilcisi Altınordu, Bursaspor ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'la karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Altınordu ise ilk hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etmişti.
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