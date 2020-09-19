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Altınordu - Bursaspor CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig’in 2’inci haftasında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan ve Mert Güzenge'nin hakemliğini yaptığı maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

19.09.2020, 18:59