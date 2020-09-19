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Haberler Altınordu Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Altınordu - Bursaspor maçı saat kaçta? Altınordu - Bursaspor maçı hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Altınordu - Bursaspor ? Altınordu - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de olduğu kadar 1. Lig'de de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bugün,  ile  karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu kritik maça dair detaylara merak ediyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Altınordu - Bursaspor ? Altınordu - Bursaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Altınordu - Bursaspor maçı saat kaçta? Altınordu - Bursaspor maçı hangi kanalda?

19.09.2020, 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,15:10

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bursaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynancak olan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

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