TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Altınordu - Bursaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ALTINORDU - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynancak olan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor hangi kanalda?
Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Altınordu - Bursaspor maçı saat kaçta? Altınordu - Bursaspor maçı hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.