Altınordu seri peşinde

TFF Birinci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Menemenspor'u 2-0 yenen Altınordu bugün Bursaspor'u konuk edevek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak.

KERİM BELİRSİZ

Korona virüs salgını nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacak. İzmir ekibinde sakatlığı süren sağ bek Onur forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Kerim'in durumu ise belirsiz. Kırmızı-lacivertliler de geçen hafta kadroya alınmayan yeni transferlerden forvet Ahmet Dereli'nin bu kez 18'de yer bulması bekleniyor. Hafta içinde sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ ve santrfor Oğuzhan konusunda son kararı teknik direktör Eroğlu'nun vereceği öğrenildi.



TEK HEDEF GALİBİYET

EKİBİNİN durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Menemenspor galibiyetiyle lige başlamak güzeldi. Şimdi bunun devamını getirmek istiyor. Hafta içinde çok iyi çalıştık. İlk haftayı puansız kapatan Bursaspor'u mağlup etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.