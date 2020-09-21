Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştu

Altınordu formasıyla çeşitli kategorilerde 47, milli takımlarda ise 22 müsabakada birlikte mücadele eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City'de tekrar bir araya geldi. Futbola İzmir'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in yolu 2014'te Altınordu'da kesişmişti.

İKİSİDE AVRUPA'YA GİTTİ

O sezon ilk olarak 21 Yaş Altı Ligi'nde 29 Ağustos 2014'te Bucaspor maçıyla aynı takımda forma giyen iki genç oyuncu, o yıl 21 Yaş Altı Ligi'nde 10, TFF 1. Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda da 5 maça çıktı. Bir sonraki sezon ise TFF 1. Lig'de 28 müsabakada birlikte top koşturan ikiliden Çağlar Söyüncü 2016-2017 sezonunda Almanya ekibi Freiburg, Cengiz Ünder ise Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Çağlar sonra Leicester City'e Cengiz Ünder de Roma'ya gitti.