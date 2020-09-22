Altınordu’da şok!

TFF Birinci Lig'de evinde aldığı 2-0'lık Bursaspor yenilgisinin yaralarını Beypiliç Boluspor deplasmanında sarmayı hedefleyen Altınordu'ya orta saha oyuncusu Muhammed Mert'ten kötü haber geldi. Bursaspor randevusu öncesi son antrenmanda şut çalışması yaparken sakatlanan ve kadroya alınmayan gurbetçi futbolcunun sağ üst adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavi süreci başlayan Muhammed'in 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu kampa geç katılması nedeniyle ilk hafta oynanan Menemenspor müsabakasında da kadroda kendine yer bulamamıştı.
BOLUSPOR MESAİSİ SÜRÜYOR
ALTINORDU'DA ayak parmağının kırılması nedeniyle forma giyemeyen sağ bek Onur'un da tedavisi devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, haftaya pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi galibiyet istiyor.
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