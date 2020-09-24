Sinan’dan 2. dalya

ALTINORDU kaptanı Sinan Osmanoğlu, pazartesi günü Boluspor ile oynanacak maçta 200. kez kırmızı-lacivertli formayı giyecek. Altınordu'ya 2012-13 sezonunda Bayrampaşa'dan transfer olan, üst üste iki sezon 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan deneyimli futbolcu, geride kalan 199 maçta 15 kez de fileleri havalandırdı. "İlk geldiğim gün 200 maça ulaşabileceğim aklımın ucundan bile geçmemişti" diyen Sinan, "Altınordu benim için çok önemli bir adım oldu. Geldikten sonra buradaki aile havası ve sistemli çalışmanın içinde olmak bana da olumlu şeyler kattı. Altınordu formasıyla 200 maça çıkmak gerçekten gurur verici" dedi.

BURADA ÇOK MUTLUYUM

SİNAN Osmanoğlu, "Bu kapıdan ilk girdiğimde ben de gençtim. Şimdi ise uzun yıllar sonra gençlerle beraberim. Buradan yetişip yurt dışına giden kardeşlerimize tecrübe aktarabilmek benim için mutluluk verici" diye konuştu.