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Haberler Altınordu Ravil Başakşehir’de

Ravil ’de

Altınordu’nun vitrine çıkardığı 17 yaşındaki yıldız oyuncuyu geçen sezonun şampiyonu 2.5 milyon Euro ödeyerek etti.

Ravil Başakşehir’de
Giriş Tarihi: 26.9.2020

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun geçen sezon vitrine çıkardığı defans oyuncusu Ravil Tagir'i Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir kaptı. 17 yaşında Ümit Milli Takım forması giyen genç savunma oyuncusunu Beşiktaş ve Galatasaray da isterken, Başakşehir, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında kadrosuna kattı. Ravil, dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

A.ORDU KÖŞE OLDU
Ancak önceki gün de üç kulüp arasında Ravil'i alma savaşı yaşandı. Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, G.Saray'da da teknik direktör Fatih Terim'in genç oyuncu hakkında Altınordu'dan bilgi aldığı ifade edildi. Fakat 3 takım arasında yaşanan pazarlıkta en iyi teklifi Başakşehir'in verdiği öğrenildi. Cengiz Ünder'in transferinde B.Şehir'den büyük kazanç sağlayan İzmir ekibi, Tagir'in transferinde de cebini doldurdu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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