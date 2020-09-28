Altınordu’nun Bolu sınavı

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'a 2-0 yenilerek 3 puanda kalan Altınordu bugün deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Maç TRT Spor ve beIN Max 1'den canlı yayınlanacak. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Onur, Kerim Alıcı ve Muhammed forma giyemeyecek. Başakşehir'le prensip anlaşmasına varan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir de kadroda yer almayacak. Altınordu 1 puanı bulunan rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.