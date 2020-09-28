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Haberler Altınordu Boluspor - Altınordu I CANLI ANLATIM

- Altınordu I

1. Lig'in üçüncü hafta maçında Altınordu karşılaşması oynanıyor. Haberimizden maçı olarak takip edebilirsiniz.

Boluspor - Altınordu I CANLI ANLATIM

28.09.2020, 18:48

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan sağ bek Onur ve Kerim ile orta saha oyuncusu Muhammed forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'le prensip anlaşmasına varan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir de kadroda yer almayacak. İzmir temsilcisi, 1 puanı bulunan rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Boluspor Altınordu maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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