A. Ordu telafi etti

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'a 2-0 yenilen Altınordu, dün Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenerek kendini affettirdi. 5. dakikada Melih Okutan'ın şutundan gelen topu kaleci Erhan Erentürk uzanıp çelerek gole izin vermedi. 9'da Metehan'ın kornerden kısa pas olarak kullandığı topu Muzaffer soldan kale sahasının uzak köşesine gönderdi, Oğulcan Ülgün yarım voleyi gelişine vurdu: 0-1. 14'te Bekir'in sağdan kullandığı serbest vuruştan gelen topa kale sahasında yükselen Tugay Kaçar kafayı vurdu: 1-1. 28'te Ufuk Budak kontrol ederken sektirdi, Tugay Kaçar hamle yaptı, kaleci Erhan son anda araya girip mutlak golü önledi.

GENÇ BURAK İNCE YİNE SAHNEDE

55'te Gökhan Sazdağı karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Erhan gole izin vermedi. 84'te Ufuk Budak ön direğe gönderdi, Ahmet Dereli dokunamadı. 85'te ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek vurdu, kaleci parmaklarının ucuyla dokundu, top yan direkten döndü. 88'de Ahmet Dereli'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Burak İnce, kontrol edip vurdu: 1-2. 90+ 4'te Ahmet Dereli karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci kurtarmayı başardı. Altınordu maçı 2-1 kazandı.



RAVİL RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

Altınordu'nun geçen sezon vitrine çıkardığı 17 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21 Yaş Altı Milli Takım'da da görev yapan yıldız futbolcu 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından da yüzde 30 pay karşılığında İstanbul ekibine verildi. Ravil Tagir'in 35 numaralı formayı giyeceği belirtildi.



SİNAN'DAN ÇİFTE DALYA

ALTINORDU'NUN tecrübeli futbolcusu Sinan Osmanoğlu, maçına çıktı. İzmir ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu kritik karşılaşma öncesi ilk 11'de değişiklik yaptı. Genç teknik adam Bursaspor ile oynanan maçta sakatlanan Yusuf Yalçın Arslan'ın yerinde Alper Tursan'a görev verdi. Kırmızı-lacivertli ekipte Kerim Alıcı, Onur ve Muhammet sakat oldukları için forma giyemedi. Daha önce Altınordu forması giyen Bolusporlu Mertan Caner Öztürk de eski takımına karşı oynadı.