Altınordu’da milli gurur

TFF 1. Lig'de cumartesi günü sahasında Ankaraspor'u konuk edecek olan Altınordu'da milli takım sevinci yaşanıyor. İlk üç haftada iki gol atan 16 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu Burak İnce ile Beşiktaş'tan kiralanan Oğuzhan, U19 Milli Takımı'na davet edildi. Ay-yıldızlılar, 12-13 Ekim'de Antalya'da Bulgaristan ile iki hazırlık maçı oynayacak. İzmir ekibinin genç yıldızları yaşları küçük olmasını rağmen U19 Milli Takım forması giyecek. Öte yandan Ankaraspor maçı öncesi İzmir ekibinde sağ bek Onur iyileşirken, Muhammed ve Kerim'in tedavileri sürüyor. Altınordu'nun transfer listesinde yer alan Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'ın transferi gerçekleşmedi.