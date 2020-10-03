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Haberler Altınordu Altınordu - Ankaraspor CANLI ANLATIM

Altınordu -

1. Lig heyecanı SPOR'da yaşanıyor. 4. hafta maçında Alltınordu sahasında ile karşı karşıya geliyor.

Altınordu - Ankaraspor CANLI ANLATIM

03.10.2020, 19:27

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede Alper Çetin düdük çalıyor.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren Muhammed ve idman eksiği olan Onur'un yanı sıra Göztepe ile anlaşan Kerim kadroda yer almayacak. Ankaraspor'da ise geçen hafya evinde Adana Demirspor'a yenilerek son iki haftada puan alamadı.

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