Altınordu - Ankaraspor CANLI ANLATIM

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede Alper Çetin düdük çalıyor.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren Muhammed ve idman eksiği olan Onur'un yanı sıra Göztepe ile anlaşan Kerim kadroda yer almayacak. Ankaraspor'da ise geçen hafya evinde Adana Demirspor'a yenilerek son iki haftada puan alamadı.