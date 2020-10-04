Altınordu çok rahat kazandı

TFF 1. Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Altınordu, sahasında Ankaraspor'u da mağlup etti: 2-0. 33. dakikada Hüsamettin Yener'in kafayla savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Metehan Mimaroğlu vurdu, kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44'te Metehan Mimaroğlu'nun sağdan son çizgiye inip havalandırdığı top yön değiştirip kaleye doğru yönelirken kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 57'de Ahmet İlhan içeri çevirdi, Hüsamettin Yener'den önce hamle yapan Gökhan topu kornere attı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

61'de Ahmet İlhan Özek soldan arka direğe doğru ortaladı, Metehan Mimaroğlu kafayı vurdu, kalecinin hamlesi yetersiz kalınca top filelere gitti: 1-0. 78'de Gökhan Akkan'ın kafayla geriye doğru vermek istediği topu iyi takip eden Ahmet İlhan Özek araya girip vurdu: 2-0. Karşılaşma 2-0 sona erdi.



EROĞLU DEĞİŞTİRDİ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenen kadroda tek revizyon yapıp Kahraman Demirtaş'ın yerine Yusuf Yalçın Arslan'a savunmada görev verdi. Ancak genç oyuncu, maçın henüz başlarında sakatlanıp yerini Kahraman'a bırakmak zorunda kaldı. Altınordu Futbol Akademisi patentli genç Yusuf Can Esendemir, 65. dakikada Alper Tursun'un yerine oyuna girip ilk kez A Takım forması giydi. Öte yandan İzmir ekibinde Emre Yanar ile Onur Taha Takır hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya gitti.