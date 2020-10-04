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Haberler Altınordu Altınordu, Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

, 'yi kadrosuna kattı

, defans oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ekibi, 1.95 boyundaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, 'in 'e transferinin ardından stoper arayışlarını sürdürüyordu.

Altınordu, Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

04.10.2020, 11:08

TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Altınordu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 1.95 boyundaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu, Ravil Tagir'in Başakşehir'e transferinin ardından stoper arayışlarını sürdürüyordu.
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