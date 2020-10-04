Altınordu’nun keyfi yerinde

Altınordu,TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Ankaraspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 9’a çıkarttı. Kırmızı-lacivertliler, milli ara öncesinde iddialı konuma sahip oldu.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Ankaraspor'u ağırladı. Kırmızı-lacivertliler maç boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundururken 61. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ve 78. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, 4 hafta sonunda puanını 9'a çıkararak milli ara öncesinde iddialı bir konuma sahip oldu.



ALTINORDU'DA İLKLERİN MAÇI

Ankaraspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Altınordu, bu sezon İzmir'deki ilk galibiyetini aldı. Altınordu, daha önce ligin 2. haftasında sahasında oynadığı maçta Bursaspor'a 2-0 kaybetmişti. Kırmızı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde kadroya katılan Ahmet İlhan Özek, 78. dakikada attığı golle Altınordu formasıyla ilk golünü atmış oldu. Özek ayrıca, 61. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı golde de asist yaparak pay sahibi oldu. Öte yandan genç futbolcu yetiştirmesiyle ön planda olan Altınordu'da, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol bek Yusuf Can Esendemir, 65. dakikada oyuna girerek ilk kez A Takım forması giydi.