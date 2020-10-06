Altınordu’ya gençlik aşısı

TFF Birinci Lig'de Ankaraspor'u net bir skorla 2-0 yenerek iddiasını ortaya koyan Altınordu, genç yıldızlara yatırım yapmaya devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, transferin son gününde Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin'i de 3 yıllığına renklerine bağladı. Uzun süredir transferi bitirmek için çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertliler dün mutlu sona ulaşarak 18 yaşındaki kaleciye imza attırdı. Altınordu Kulübü ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Anlaşmaya göre İzmir ekibi, Osman Ertuğrul'un bonservisini aldı. Genç futbolcu İzmir'e gelerek yeni takımına katıldı. Ertuğrul, "Beni Avrupa'ya taşıyacağına inandığım Altınordu'da başarılı olacağım" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ KALECİ OLACAK

Fenerbahçe'nin U-19 takımında forma giyen Çetin, burada 10 maçın 10'un da ilk on birde sahaya çıkarken kalesinde 17 gol gördü. Ertuğrul, as kaleci Erhan ve 19 yaşındaki Mertcan'ın ardından Altınordu'da 3. kaleci olarak görev yapacak.