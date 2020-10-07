Altınordu’da Muhammed geri dönüyor

TFF Birinci Lig'de 4 maçta topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak olan Altınordu'da Muhammed Mert'in iyileşmesi teknik heyetin keyfini ikiye katladı. Raporlu olması nedeniyle sezon başı kamplarında yer almayan gurbetçi 10 numara, takıma katıldıktan sonra antrenman açığını kapatmak için özel şut çalışması yaparken sakatlanmıştı. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 haftadır tedavi gören Muhammed'in iyileştiği ve yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

ADANA'DA SAHADA

Transfer döneminde ismi başka kulüplerle anılan ancak yuvada kalma kararı alıp sözleşmesini uzatan tecrübeli futbolcu için milli maç nedeniyle lige verilen ilaç olacak. İlk 4 haftada görev alamayan Muhammed'in formasına kavuşmak için sabırsızlandığı ifade edilirken, teknik heyetin de gurbetçi oyuncuya ihtiyaç duyduğu dile getirildi. Son iki sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta Adanspor deplasmanında kadroya alınması bekleniyor.



62 MAÇTA OYNADI

ALTINORDU'DA üçüncü sezonuna girecek olan Muhammed Mert, sakatlığı yüzünden ligde 4 karşılaşmada görev yapamadı. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun milli maç arasından sonda Adana deplasmanında sahadaki yerini alması bekleniyor. Muhammed Mert, kırmızılacivertli formasıyla TFF 1. Lig'de 62 maçta görev yaptı, başarılı oyuncu 7 gol atarken 6 asist yapma başarısını gösterdi.