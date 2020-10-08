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Haberler Altınordu Altınordu’ya kötü haber

’ya kötü haber

ekibinin, genç stoperi Yusuf sakatlığı yüzünden 6 hafta forma giyemeyecek.

Altınordu’ya kötü haber
Giriş Tarihi: 8.10.2020

TFF 1. Lig'de ilk dört haftada 9 puan toplayan Altınordu'da genç savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'dan gelen kötü haberle moraller bozuldu. Ankaraspor karşılaşmasının 14. dakikasında sakatlanan Altınordu'nun genç savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'ın sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Yusuf'un tedavisinin 4-6 hafta süreceği belirtilirken kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Yalçın Arslan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

GENÇ İSİMLER MİLLİ TAKIMDA
Kırmızı-lacivertli ekibin genç futbolcuları Burak İnce ve Oğuzhan Akgün U19 Milli Takıma, Oğulcan Ülgün ise Ümit Milli Takım'da yer aldığı için antrenmanlara katılmadı. İzmir temsilcisinin milli futbolcular, Ay yıldızlı ekibin maçları bittikten sonra takıma dahil olacak.

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