TFF 1. Lig'de ilk dört haftada 9 puan toplayan Altınordu'da genç savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'dan gelen kötü haberle moraller bozuldu. Ankaraspor karşılaşmasının 14. dakikasında sakatlanan Altınordu'nun genç savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'ın sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Yusuf'un tedavisinin 4-6 hafta süreceği belirtilirken kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Yalçın Arslan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.
GENÇ İSİMLER MİLLİ TAKIMDA
Kırmızı-lacivertli ekibin genç futbolcuları Burak İnce ve Oğuzhan Akgün U19 Milli Takıma, Oğulcan Ülgün ise Ümit Milli Takım'da yer aldığı için antrenmanlara katılmadı. İzmir temsilcisinin milli futbolcular, Ay yıldızlı ekibin maçları bittikten sonra takıma dahil olacak.
Altınordu’ya kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.