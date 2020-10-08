Altınordu’ya kötü haber

TFF 1. Lig'de ilk dört haftada 9 puan toplayan Altınordu'da genç savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'dan gelen kötü haberle moraller bozuldu. Ankaraspor karşılaşmasının 14. dakikasında sakatlanan Altınordu'nun genç savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'ın sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Yusuf'un tedavisinin 4-6 hafta süreceği belirtilirken kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Yalçın Arslan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

GENÇ İSİMLER MİLLİ TAKIMDA

Kırmızı-lacivertli ekibin genç futbolcuları Burak İnce ve Oğuzhan Akgün U19 Milli Takıma, Oğulcan Ülgün ise Ümit Milli Takım'da yer aldığı için antrenmanlara katılmadı. İzmir temsilcisinin milli futbolcular, Ay yıldızlı ekibin maçları bittikten sonra takıma dahil olacak.