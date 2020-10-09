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Haberler Altınordu Yeni gözde Emre Çeltik

Yeni gözde Çeltik

Yeni gözde Emre Çeltik
Giriş Tarihi: 9.10.2020

Altınordu'da 19 yaşındaki Emre Yiğit Çeltik, Avrupa'nın gündemine girdi. İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik ile Altınordu'dan Başakşehir'e transfer olan Ravil Tagir yer aldı. The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcu listesinde kırmızı- lacivert patentli isimler kendilerine yer buldu.

SÖZLEŞME UZATIYOR
Altınordu yönetimi, Yiğit Emre Çeltik'in 2021'de bitecek sözleşmesini önümüzdeki günlerde 2022'ye uzatma kararı aldı.

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