Eroğlu’dan sıkı takip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, altyapıdan A takıma yeni oyuncular kazandırmak için kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam geçen hafta U19 takımının Misli.Com 3. Lig ekiplerinden Bergama ile oynadığı hazırlık maçını takip ederken, dünde 2. Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'nın deplasmanda Sarıyer'le oynadığı maçı İstanbul'da izledi. Eroğlu'na izleme başantrenörü Cüneyt Yis ve kaleci başantrenörü Atilla Küçüktaka eşlik etti. Altınordu'nun A takım kadrosunda altyapı patentli sadece 6 isim kaldı. Kırmızılacivertlilerde özkaynaktan yetişen Yusuf Yalçın, Oğulcan, Muzaffer, Yiğit Emre, Burak İnce ve Enis Destan teknik ekibin gözbebeği olurken, bu isimlere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürüyor.