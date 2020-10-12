Altınordu’nun yeni gözdesi

Altınordu'da yeni transferlerinden sağ bek Alper Tursun, oynadığı 2 maçta sergilediği performansla alkış topladı. Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK için transfer edilen ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından Altınordu'ya getirtilen savunmacı futboluyla sınıfı geçti. İngiltere doğumlu Alper kısa sürede İzmir temsilcisinin önemli parçası olmayı başardı.

ŞANSINI ÇOK İYİ KULLANDI

Niğde Anadolu FK'da bir maça çıktıktan sonra Altınordu formasıyla Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor karşısında ilk 11'de görev alan 27 yaşındaki gurbetçi savunmacı, alınan 2 galibiyette pay sahibi olup, Göztepe'ye transfer olan Kerim Alıcı'nın yokluğunu aratmadı. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, Kerim Alıcı'nın sakat olması nedeniyle ilk 2 haftada sağ bekte stoper Yusuf Yalçın'ı oynatmak zorunda kalmıştı. Altınordu'nun Adanspor'dan transfer ettiği sağ bek Emre Nefiz ise henüz forma şansı bulamadı.