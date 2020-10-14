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Haberler Altınordu Gözler Dereli’de

Gözler Dereli’de

Gözler Dereli’de
Giriş Tarihi: 14.10.2020

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak Altınordu'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı- lacivertli ekibin bünyesine sezon başında kattığı Ahmet Dereli için Adanaspor maçı ayrı bir önem taşıyor. 10 sezon boyunca turuncu-beyazlı ekibin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk kez eski kulübüne rakip olacak. Milli arayı en iyi şekilde değerlendiren ve hazır hale gelen Ahmet Dereli'nin eski takımına karşı 11'de görev yapması bekleniyor. Ahmet Dereli, Altınordu formasıyla 2 maçta 49 dakika sahada kaldı ve Bolu deplasmanında Burak İnce'nin attığı golde ise asist yapma başarısını gösterdi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Altınordu'da Adana maçı öncesinde sakatlığı bulunan stoper Yusuf Yalçın'ın tedavisi devam ediyor. İyileşen Emre Nefiz ve Muhammed Mert'in ise kafileye dahil edileceği bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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