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Haberler Altınordu Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Adana'ya kazanmaya gideceğiz"

Teknik Direktörü : "Adana'ya kazanmaya gideceğiz"

1. Lig'in 5. haftasında yarın 'a konuk olacak 'nun teknik direktörü , rakiplerini yenmek istediklerini bildirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Adana'ya kazanmaya gideceğiz

AA

16.10.2020, 14:01

Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Maç yapmadıkları süreçte hazır olmayan oyuncuların toparlanma fırsatı bulduğunu kaydeden Eroğlu, yarın da ligde namağlup olan ve gol yemeyen Adanaspor'la karşılaşacaklarını hatırlattı.

Eroğlu, rakip kim olursa olsun kendilerinin göstereceği performansın önemli olduğunu belirterek, "Adana'ya kazanmaya gideceğiz. Geliştirdiğimiz oyun sistemimizi hem savunmada hem hücumda sahaya yansıtmak istiyoruz. Takım iyi durumda, oyun sistemimiz, oyun planımız gün geçtikçe daha iyiye gitmeye başladı." diye konuştu.

Kaleci Erhan Erentürk de lige iyi başladıklarını, deplasmanda yaptıkları 2 maçı da kazandıklarını kaydetti. Çıkışlarını devam ettirmek istediklerini belirten Erhan Erentürk, "Adana'ya da kazanmaya gideceğiz." ifadesini kullandı.

Hakem Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği Adanaspor-Altınordu karşılaşması yarın saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda başlayacak.

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