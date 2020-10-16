Altınordu’da büyük rekabet

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da deplasmanda oynanacak Adanaspor maçı öncesi savunma hattında forma savaşında rekabet üst seviyeye çıktı. Kırmızı- lacivertli ekip genç stoper Ravil Tagir'in Başakşehir'e gitmesinin ardından Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'de yetişmiş Fatih Güveli'yi bünyesine kattı. İzmir ekibinde defans hattında Ravil'in gitmesini ardından Sinan Osmanoğlu, Kahraman ve Yusuf görev yaptı.

SİNAN'IN YERİ GARANTI

DEFANS hattında bir tek takım kaptanı Sinan'ın yeri garanti. Tecrübeli oyuncunun yanında Adana deplasmanında Kahraman'ın mı, yoksa Fatih'in mi görev yapacağı merak konusu. İki genç stoperin de formayı kapmak için idmanlarda büyük çaba sarf ettiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertli ekipte Adana maçında Sinan'ın yanında savunmada Fatih ve Kahraman'dan hangisinin görev yapacağı büyük merakla bekleniyor. Sakatlığı devam eden Yusuf Yalçın ise iki hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak.



İKİ EKSİK VAR

ALTINORDU'NUN yarın oynayacağı Adanaspor maçı öncesi iki eksik oyuncusu bulunuyor. Kırmızı- lacivertli ekipte tedavileri süren Emre Nefiz ve Yusuf Yalçın kadroya dahil edilmedi. İyileşen orta saha Muhammed Mert ise takımdaki yerini alabilecek. İzmir ekibi bugün Adana'ya gidecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ