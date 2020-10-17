Adanaspor - Altınordu | CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Altınordu karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?





ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Altınordu maçı 17 Ekim Cumartesi günü (Bugün) saat 16:00'dan itibaren TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

ADANASPOR - ALTINORDU İLK 11'LER

Adanaspor: Karacic, Canberk, Evren, Donkor, Furkan, Tevfik, Uğurcan, Celil, Eren, Rayan, Ozegovic

Altınordu: Erhan, Alper, Ufuk, Sinan, Kahraman, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Hüsamettin, Burak, Metehan