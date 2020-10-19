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Altınordu ağır yaralı

Altınordu ağır yaralı
Giriş Tarihi: 19.10.2020

TFF 1. Lig'de 4 haftada topladığı 9 puanla sezona iyi bir başlangıç yapan Altınordu, büyük umutlarla gittiği Adanaspor'a deplasmanda 5-2 yenilerek büyük şok yaşadı. Moraller alt üst oldu. Sezona Menemenspor'u 2-0 yenerek başlayan kırmızı-lacivertliler, 2. hafta sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda Boluspor'u 2-1, sonra evinde Ankaraspor'u 2-0 yenerek 9 puana ulaştı. Adanaspor'a yenilerek çarşamba günü oynayacağı Altay derbisi öncesi ağır yara alan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok fazla pas hatası yaptıklarını ve son vuruşları değerlendiremediklerini belirtti. Eroğlu, "Üzgünüz ancak toparlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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