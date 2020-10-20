Altınordu’da yeni dönem

Altınordu'da geçen hafta emeklilik yaşının geldiğini açıklayan başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yazı yayınladı. Başkan Özkan, "Altınordu Arması Yediemini olarak ancak tohum atabilirim, filizler çıkarılmasına katkı koyabilirim. Önemli olan Altınordu'nun geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak. Artık patronaj dönemi bitiyor, kurumsal yönetim dönemi başlıyor" dedi. A takımın kulübün vitrini olduğunu belirten başkan Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Geride koskoca bir organizasyon var. Altınordu'yu A takım, hazırlayıcı takım, akademi, futbol okulları, mağaza, temsil ve sporcu sağlığından oluşan 7 icra kurulu yönetecek. İcra kurulları, belirlenen ilkeler doğrultusunda ve planlanan denk bütçelere sadık kalarak yönetim sergileyeceklerdir. 2020-2021 sezonu A takım gider bütçesi 24 milyon TL, futbolcu ücretleri, giderler yüzde 40'ı aşamaz."



OĞULCAN KAPIŞMASI

ALTINORDU'NUN vitrine çıkardığı Oğulcan Ülgen'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de resmen talip oldu. İki ezeli rakip bir transferde daha karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu belirtildi.