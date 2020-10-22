Derbi Altınordu’nun

TFF Birinci Lig'deki İzmir derbisinde lige müthiş başlayan Altınordu, sahasında üçte üç yaparak şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Altay'ı 2-1 mağlup etti. 7. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Marco Paixao, yaklaşık 20 metreden attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 9'da Ufuk Budak'ın sol ön direğe ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Ahmet Dereli tek dokunuşla topu ağlara yolladı ve eşitliği sağladı:



1-1. AHMET DERELİ YİNE SAHNE ALDI

28'de sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselip kafa vuruşu yapan Jasmin Scuk'un pozisyonunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi. 44'te Ahmet İlhan Özek'in sol kanattan kale önüne kestiği topla buluşan Ahmet Dereli, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 72'de Regattin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scuk, kaleye şut attı ancak meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı. 81'de Furkan Çil yayın üzerinde bomboş pozisyonda vurdu, kaleci topu sektirerek kontrol edebildi. Maçı 2-1 Altınordu kazandı.



45. KEZ RAKİP OLDULAR

İZMİR'İN iki köklü kulübü dün 45. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında bugünü kadar yapılan 44 randevuda Altınordu 16 kez kazanırken, Altay 18 kez galip geldi. 10 maçta ise gülen taraf olmadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçları Altay 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla kazandı.



HÜSAMETTİN YETİSTİGİ KULÜBE RAKİP OLDU

Altay altyapısında yetişen ve geçen sezonun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Hüsamettin Yener dün kırmızı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Genç ileri uç oyuncusu, Altınordu formasıyla eski kulübüne rakip oldu. Altay'da geçen sezon Paixao, Altınordu'ya iki maçta üç gol atmıştı. Paixao 7. dakikada yine Altınordu'ya gol atmayı başardı.