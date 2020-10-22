Zorunlu değişiklikler

TFF Birinci Lig'de dün Bornova Stadı'nda oynanan 6. hafta Altınordu ve Altay arasında oynanan İzmir derbisinde iki takımda son maçlarında çıkan ilk 11'lerin değişiklikler vardı. Altay'da teknik direktör Yücel İldiz ile birlikte 8 futbolcu ile birlikte toplam 15 kişini Kovid-19 testini pozitif çıkmasından dolayı stadyumdaki yerlerini alamadı. Altay'da kadroda yer almayan Ziya Alkurt, Lokman, Rıdvan, Ziya, Harun ve Arda oldu. Siyah-beyazlı ekipte Kappel ve Ziya Alkurt'ta sakat oldukları için derbide oynayamadılar. Siyah-beyazlılarda Lokman'ın yerine Cocalic, Kappel'in yerine ise Williams görev yaptı. Ev sahibi Altınordu'da ise Burak İnce ve Metehan dün yedek soyundu. Kırmızı-lacivertli ekibin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, Altay önünde 11'de Muhammed Mert ve Ahmet Dereli'ye şans verdi.