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Haberler Altınordu Altınordu, Ümraniyespor karşısında

Altınordu, karşısında

1’inci Lig’de hafta içinde 1-0 geriden geldiği derbi maçta Altay’ı 2-1 mağlup ederek 12 puanla 4’üncü sıraya yükselen Altınordu, yarın deplasmanda 4 puanı bulunan 15’inci basamaktaki ’la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak 7’nci hafta mücadelesini Caner Ak yönetecek.

Altınordu, Ümraniyespor karşısında

23.10.2020, 11:13

İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Bu arada ilk maçını kazandıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı.

ALTINORDU MUHTEMEL 11
Erhan - Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Hüsamettin, Ahmet Dereli
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