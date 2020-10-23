İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Bu arada ilk maçını kazandıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı.
ALTINORDU MUHTEMEL 11
Erhan - Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Hüsamettin, Ahmet Dereli
ALTINORDU MUHTEMEL 11
Erhan - Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Hüsamettin, Ahmet Dereli
Altınordu, Ümraniyespor karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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