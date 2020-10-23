Derbilerin kralı

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 yenen Altınordu'da keyifler yerinde. Ligde 6 haftada 4 maçını kazanan ve 2 maçtan puansız ayrılan kırmızı-lacivertliler 12 puan toplamayı başardı. Zirve yarışından kopmadı. Altınordu ligin ilk yarısında oynadığı iki İzmir derbisinden de sahadan galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler 1. hafta deplasmanda Menemenspor'u 2-0 ve son olarak Altay'ı da 2-1 mağlup etti. TFF 1. Lig'de ligin ilk yarısında oynadığı İzmir derbilerinde rakiplerine şansı tanımadı.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Derbiyi kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Korona virüse yakalanan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve diğer kişilere geçmiş olsun. Altay, önemli bir rakibimiz. Çok zor bir maçı kazanıp 12 puana yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetin çıkışın başlangıcı olmasını temenni ediyorum ve bunu gerçekten çok istiyoruz" dedi.



'ERTELEMEYİ TEKLİF ETTİK'

Altınordu'nun maçtan önce korona virüs şokuyla sarsılan Altay'a derbiyi ileri bir tarihe erteleme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcuyla birlikte toplam 16 kişide korona virüs vakasına rastlanırken, kırmızılacivertliler rakibine maçı ertelemek için federasyona başvurma teklifinde bulundu. Altay ise maçı oynamak istediklerini ilettiği bildirildi. Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge'nin iki kez Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile görüşüp müsabakanın ertelenmesi için girişimde bulunmaya hazır olduklarını ifade ettiği öğrenildi.



GALİBİYET ÖZKAN'A HEDİYE

Altınordu'nun takım kaptanları kaleci Erhan Erentürk ve Ahmet İlhan Özek, galibiyeti kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a hediye etti. Geçtiğimiz hafta Adanaspor'a 5-2 yenilerek başkanlarını çok üzdüklerini belirten takım kaptanları, "Adana deplasmanında skor ve futbol bize yakışmadı. Başkanımıza mahcup olduk ve çok üzdük. Altay derbisini kazanarak umarız kendimizi affettirmişizdir. Bu galibiyeti başkanımıza hediye ediyoruz" açıklamalarını yaptılar. Öte yandan kırmızı-lacivertliler başarılı futbolcusu Ahmet Dereli'nin yaş gününü kutladı. Altay maçında iki gol atan Ahmet Dereli 28 yaşına girerORHUNBİLGE ken büyük sevinç yaşadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ