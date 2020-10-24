Altınordu’da hedef seri

TFF 1. Lig'de hafta içinde 1-0 geriden geldiği derbi maçta Altay'ı 2-1 mağlup ederek 12 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altınordu, bugün deplasmanda 4 puanı bulunan 15'inci basamaktaki Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesini Caner Ak yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren stoper Yusuf Yalçın ve sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak.

KARAFIRTINALAR AYRILDI

ALTINORDU, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Bu arada ilk maçını kazandıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ümraniye'de teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı.