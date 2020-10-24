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Haberler Altınordu Ümraniyespor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 7'nci haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ümraniyespor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU

24.10.2020, 16:40

TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Ümraniyespor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan Caner Ak'ın yönettiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

25'inci dakikada Ahmet İlhan Özek ile öne geçen Altınordu, 75'inci dakikada Ercan Coşkun'un golüne engel olamadı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonuça Ümraniyespor puanını 5, Altınordu ise 13'e yükseltti.

11'LER

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp, Alaaddin, Mango Fernandes, Glumac, Ercan, Gökhan, Serkan, Akabueze, Denizhan, Hüseyin, Mayi

Altınordu: Erhan, Alper, Ufuk, Sinan, Kahraman, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Ahmet Dereli, Muhammed Mert, Metehan

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