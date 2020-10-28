Eroğlu’ndan 3. dalya

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da aralıksız 9 sezondur görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu haftaki Bandırmaspor karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıkacak. Türkiye'de profesyonel liglerde birçok ekip, son dönemde sezon içinde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktörlerini değiştirmeyi tercih ediyor. Çoğu takımın üst üste iki sezon aynı teknik adamla çalışmadığı liglerde Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2012-13'ten bu yana görev yaptığı takımda 9. sezonunu geçiriyor. Bu süreçte takım 1. Lig'e kadar taşıyan Eroğlu, son dönemde en istikrarlı teknik direktör olarak dikkati çekti. Altınordu'da genç isimlere forma şansı veren Eroğlu'nun oynattığı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi isimler futbol hayatına Avrupa'da devam ediyor. 2014-2015'ten bu yana TFF 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Eroğlu, çok sayıda takımın teknik heyetinde değişiklik yaptığı ligde istikrarını sürdürdü.



137 MAÇI KAZANDI

Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu, 31 Ekim Cumartesi günkü Bandırma maçıyla takımının başında 300. maçına çıkacak. Geride kalan 299 müsabakada 137 galibiyet, 78 beraberlik ve 84 yenilgi alan Altınordu, 476 gol atıp, kalesinde 336 gol gördü.