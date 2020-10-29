Altınordu’da değişim zamanı

TFF 1. Lig'de son iki maçta 4 puan toplayarak puan cetvelinde 13 puanla 6. sırada yer alan Altınordu'da 30 Ekim'de İzmir'de oynayacağı Bandırmaspor maçı öncesi kadroda zorunlu değişim yapılacak. Kırmızı-lacivertlilerde, Ümraniyespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Oğulcan Ülgün takımdaki yerini alamayacak. Orta sahada görev yapan 22 yaşındaki oyuncunun yerine Bandırma önünde teknik heyetin 19 yaşındaki Muzaffer Kocaer'e şans vermesi bekleniyor.

YEDİ KARŞILAŞMADA OYNADI

Altınordu'nun altyapısında yetişen Muzaffer Kocaer bu sezon ligin ilk 4 karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Genç futbolcu 7 karşılaşmada 359 dakika şans buldu. Orta alanda görev yapan 19 yaşındaki futbolcu üç asist yapma başarısını gösterdi. Bu sezon tüm maçlarda 11'de sahaya çıkan ve son düdüğe kadar sahada kalan Oğulcan Ülgün ise ilk kez takımdan ayrı kalacak. Öte yandan iyileşen Emre Nefiz takıma döndü.



VİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

ALTINORDU'DA korona virüs endişesi yaşanıyor. Geçen hafta içinde karşılaştığı Altay'da maç öncesi 8 olan korona virüslü futbolcu sayısının derbiden sonra 24'e çıkması kırmızı-lacivertli takımdaki futbolcuları tedirgin etti. Ümraniye maçı öncesi yapılan testlerin sonuçları negatif çıkarken, kuluçka süresini hesaba katan Altınordulu futbolcular virüsün kendilerine de bulaşmış olabileceğinden korkuyor. Altınordulu bazı futbolcuların Altaylı bazı oyuncularla maçtan önce sohbet edip yakın temas kurduğu bildirildi.



BAŞKAN ÖZKAN'DAN ÖVGÜ

ALTINORDU'NUN başında bu hafta 300. resmi maçına çıkacak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan övgü geldi. Takımın başında 9. sezonunu geçiren, 2 ve 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan Eroğlu'nun önemli bir işe imza attığını dile getiren Başkan Özkan, "Sadece bu bile başlı başına bir başarı hikayesi. Allah, Hüseyin hocamızın yolunu açık etsin. Allah, iyi düşünen, iyi çalışan, iyi insan olan, iyilik yapan, adaletli, paylaşımcı, eşitlikçi olan herkesin yolunu açık etsin" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ