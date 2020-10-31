Altınordu da virüs mağduru

TFF 1. Lig'de 13 puanla 6. sırada yer alan Altınordu'nun bugün oynayacağı Bandırmaspor müsabakası İzmir'de yaşanan şiddetli deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kırmızı-lacivertlilerde, Bandırmaspor karşılaşması öncesi yeni tip korona virüs vakasına rastlandı. Altınordu, 34 vakanın çıktığı Altay derbisi sonrası virüsün kendi takımına sıçramasından korkuyordu. Kırmızı-lacivertli ekipte İzmir derbisinden 8 gün sonra yapılan testlerde iki vaka çıktı. İzmir ekibinde bir futbolcu ve bir destek personelinde kovid-19 testleri pozitif çıktı. İzolasyon alınan iki kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Takımda diğer futbolcularda kovid-19 belirtilerine rastlanmadığı bildirildi.

SADIK SEYHAN VEFAT ETTİ

Öte yandan Altınordu'nun unutulmaz oyuncularından, Altınordu Saruhanlı Futbol Okulu Sorumlusu Sadık Seyhan vefat etti. Seyhan, 1970 yılında Altınordu'nun altyapısında futbola başladı. 1979 ve 1985 yıllarında aralıksız olarak kırmızı-lacivertli formayı giydi ve takım kaptanlığını da yaptı. 66 yaşında hayata gözlerine yuman Sadık Seyhan'ın bugün toprağa verileceği bildirildi.