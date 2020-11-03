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’da fırtınası

Altınordu’da Dereli fırtınası
Giriş Tarihi: 3.11.2020

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla Play-Off iddiasını ortaya koyan Altınordu'da Ahmet Dereli fırtınası esiyor. Kırmızı-lacivertlilerin 1. Lig ekibi Adanaspor'dan transfer ettiği 28 yaşındaki golcü oyuncu İzmir'de kendini buldu. Güney ekibinde geçen sezon 26 maçta sadece 2 gol atmayı başaran 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ise Altınordu formasıyla çıktığı 5 maçta şimdiden 3 gol atıp, 1 de asist üreterek büyük bir çıkış yakaladı.

TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ OLDU
Geçen sezonki performansını 5 maçta sollayan Ahmet, takımın da en çok gol atan ismi oldu. Ahmet, 2-1 kazanılan Boluspor maçında 1 asist yaparken, yine aynı skorla elde edilen Altay zaferinde ise 2 gol birden atmıştı. Başarılı oyuncunun gol attığı Adanaspor maçını ise Altınordu 5-2 kaybetti.

BURAK HAKERLER

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