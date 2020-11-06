  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Hüsamettin siftah yaptı

Hüsamettin siftah yaptı

’nun 25 yaşındaki suskun golcüsü 116 gün sonra rakip fileleri havalandırdı.

Hüsamettin siftah yaptı
Giriş Tarihi: 6.11.2020

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 3. Lig temsilcisi Fethiyespor'u 2-1 yenerek tur atlayan Altınordu moral buldu. Kırmızı-lacivertli ekibin suskun forveti Hüsamettin Yener de uzun bir aradan sonra rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Altınordu'nun forveti en son 12 Temmuz'da Giresunspor'a ligde gol atmıştı. 25 yaşındaki ileri uç oyuncusu 116 gün sonra resmi bir karşılaşmada gol atma başarısını gösterdi. Hüsamettin Yener ligde 6'sı ilk 11'de olmak üzere görev yaptığı 7 karşılaşmada henüz gol atamadı.

ÜÇ GOL BİR ASİST
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Altay'dan transfer edilen Hüsamettin kırmızı-lacivertli formayla sahaya çıktığı 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 asist yaptı. Öte yandan ikisi futbolcu toplam 7 kişinin korona virüse yakalandığı Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak olan Yılport Samsunspor karşılaşması hazırlıkları sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüsamettin siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA