Hüsamettin siftah yaptı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 3. Lig temsilcisi Fethiyespor'u 2-1 yenerek tur atlayan Altınordu moral buldu. Kırmızı-lacivertli ekibin suskun forveti Hüsamettin Yener de uzun bir aradan sonra rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Altınordu'nun forveti en son 12 Temmuz'da Giresunspor'a ligde gol atmıştı. 25 yaşındaki ileri uç oyuncusu 116 gün sonra resmi bir karşılaşmada gol atma başarısını gösterdi. Hüsamettin Yener ligde 6'sı ilk 11'de olmak üzere görev yaptığı 7 karşılaşmada henüz gol atamadı.

ÜÇ GOL BİR ASİST

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Altay'dan transfer edilen Hüsamettin kırmızı-lacivertli formayla sahaya çıktığı 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 asist yaptı. Öte yandan ikisi futbolcu toplam 7 kişinin korona virüse yakalandığı Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak olan Yılport Samsunspor karşılaşması hazırlıkları sürüyor.