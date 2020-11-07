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Haberler Altınordu Altınordu’da sorun savunma

’da sorun savunma

Altınordu’da sorun savunma
Giriş Tarihi: 7.11.2020

TFF 1. Lig'de yarın Samsunspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savunmada zorunlu değişime gidecek. Kırmızılacivertli takımda stoperler Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, defans göbeğinde Sinan'ın yanında stoper olarak Yusuf Can Esendemir'e görev vermeyi düşünüyor.

TEST SONUÇLARI SEVİNDİRDİ
Asıl mevkisi sol bek olan Yusuf Can, son olarak Fethiyespor'la oynanan kupa maçında stoper olarak başarılı bir performans sergiledi. Tedavisi süren ön libero Oğulcan da görev yapamayacak. Daha önce 3 futbolcu, 3 antrenör ve 3 personeli korona virüse yakalanan A.Ordu'da son yapılan test sonucunda 1 personelin pozitif çıktığı öğrenildi. Takımda vaka sayısının artmaması kurmayları sevindirdi.

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