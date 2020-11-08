Altınordu’ya sert rakip

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle geçen haftaki Bandırmaspor maçı ertelenen Altınordu, bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Kiritik mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. ÇOK FAZLA EKSİK VAR

Kırmızı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Yusuf Yalçın, Kahraman, Oğulcan ve Yiğithan kafileye dahil edilmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fethiyespor'u 2-1 yenerek tur atlayan İzmir temsilcisi, Karadeniz'den de galibiyetle dönmeyi planlıyor. Altınordu ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 13 puanla 6. sırada, Samsunspor 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.