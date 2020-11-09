  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Altınordu gurbette tekliyor

Altınordu gurbette tekliyor

1'inci Lig'de ilk 6 yarışı veren Altınordu, son 3 deplasman maçında 7 puan kaybederek yara aldı. Kırmızı-lacivertliler dış sahada çıktığı son 3 randevuda 'a 5-2 yenilirken, Ümraniyespor ve son olarak Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak zirveye tutunma fırsatını kaçırdı.

Altınordu gurbette tekliyor

09.11.2020, 12:59

Bir maç eksiği olan ve ligde 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi topladığı 14 puanla 6'ncı sıradaki yerini korudu. Altınordu'da sağ bek Furkan Metin, 1'inci Lig'deki ilk maçına çıkarken, Ahmet İlhan'a yaptığı asistle alkış topladı. 18 yaşındaki savunmacı adalesine kramp girmesi nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Aldıkları beraberliğin önemli olduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Çıkışta olan, kadro derinliğine sahip bir rakibe karşı zor bir deplasmanda önemli bir puanla döndük. İlk 45 dakikada topa sahip olamadık, sahanın tamamını kullanamadık ve pas hataları yaptık. İkinci 45 dakikada önce dengeyi kurduk sonra da baskıyı kurup golü bulduk. Skorun 1-0'a gelmesinden sonra rakibin geride bırakacağı geniş alanları değerlendirmek amacıyla savunmada kalabalık kalmaya çalıştık. Bu bölümde fazla pozisyon vermesek de gole engel olamadık. Hatalarımızı önümüze koyup gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu gurbette tekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA