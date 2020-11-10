Altınordu’ya hayat verdi

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da Ahmet İlhan Özek fırtınası esiyor. Sezon başında Karadeniz ekibi Giresunspor'dan alınan 32 yaşındaki yıldız attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına hayat verdi. Kırmızı-lacivertliler, oynadığı 8 maçta 14 puanı hanesine yazdırırken, tecrübeli oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yaptığı maçlarda takımına 11 puan kazandırdı.



ANKARA MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Ahmet İlhan Özek, Altınordu'nun bir diğer İzmir temsilcisi Menemenspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 1 asist yaptı. Ankaraspor'u aynı skorla 2-0 dize getirdiği karşılaşmada da 1 gol attı, 1 asist yaptı. İzmir ekibinin 2-1 kazandığı Altay randevusunda ise 1 golün pasını verdi. takımına 1 puan kazandırdı.



SAMSUNSPOR'A DA ATTI

Zirve hesapları yapan Altınordu'nun geçtiğimiz pazar günü Samsun ile oynadığı karşılaşmada da durmayan futbolcu mücadelenin 57. dakikasında sahne alarak takımını öne geçirdi. Ancak kırmızı- lacivertliler 64'te Burak'ın golüne engel olamayınca maç 1-1 sona erdi. Bu sınavda da Altınordu Ahmet'in golüyle yine hanesine 1 puanı yazdırmayı başardı.



5 DEPLASMANDAN 8 PUAN ÇIKARDI

TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda öne geçtiği maçta Samsunspor ile 1-1 berabere kalan, bu sezon 5 deplasman maçının tümünde gol atma başarısı gösteren Altınordu bu maçlardan 8 golle 8 puan çıkardı. Kırmızı-lacivertliler dış sahada çıktığı son 3 randevuda Adanaspor'a 5-2 yenilirken, Ümraniyespor ve son olarak Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Çıkışta olan, kadro derinliğine sahip bir rakibe karşı zor bir deplasmanda önemli bir puanla döndük. Oyunun bazı bölümlerinde rakibe fazla pozisyon vermesek de gole engel olamadık. Hatalarımızı önümüze koyup gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.