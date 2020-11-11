Altınordu boş durmuyor

TFF Birinci Lig'de Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu'da gözler 17 Kasım Salı günü İzmir'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynanacak erteleme maçına çevrildi. Bornova Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen deprem nedeniyle ertelenen Bandırmaspor karşılaşmasının milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanmasını kararlaştırdı. Kırmızı-lacivertli ekip 1 günlük iznin ardından antrenmanlarına da yeniden başladı.

HEDEF ÜÇTE ÜÇ YAPMAK

TFF Birinci Lig'de iç sahada oynadığı son 2 müsabakada Ankaraspor'u 2-0 ve Altay'ı ise 2-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Altınordu, Bandırma maçını da kazanarak kendi evinde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Öte yandan kırmızı-lacivertli ekipte Alper Dursun ve Muzaffer Kocaer 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Bandırmaspor karşılaşmalarında kart görmeleri halinde 21 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanacak İstanbulspor mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak. Kırmızı lacivertli teknik heyet bu oyuncuları gereksiz kart görmemeleri konusunda da uyardı.