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Haberler Altınordu Yusuf’tan iyi haber var

Yusuf’tan iyi haber var

Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren takımla çalışmalara başladı.

Yusuf’tan iyi haber var
Giriş Tarihi: 12.11.2020

TFF 1. Lig'de salı günü evinde Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Ligde 4. haftada İzmir'de Ankaraspor'la oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen 22 yaşındaki savunmacı, daha sonra oynanan 4 müsabakada görev alamadı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yusuf'un yokluğunda savunmada sol stoper olarak Adanaspor (D), Altay ve Ümraniyespor (D) karşılaşmalarında Kahraman'a forma verirken, son olarak Samsunspor deplasmanında altyapıdan Yusuf Can'ı ilk 11'de oynattı.

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