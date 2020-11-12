Yusuf’tan iyi haber var

TFF 1. Lig'de salı günü evinde Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Ligde 4. haftada İzmir'de Ankaraspor'la oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen 22 yaşındaki savunmacı, daha sonra oynanan 4 müsabakada görev alamadı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yusuf'un yokluğunda savunmada sol stoper olarak Adanaspor (D), Altay ve Ümraniyespor (D) karşılaşmalarında Kahraman'a forma verirken, son olarak Samsunspor deplasmanında altyapıdan Yusuf Can'ı ilk 11'de oynattı.