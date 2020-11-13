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Altınordu’nun Futbol Akademisi’nden 6 genç yıldızı bu sezon A ’da gösterdiği performansla göze girdi.

Altın madeni
Giriş Tarihi: 13.11.2020

Yetiştirdiği oyuncularla, Türk futbolcularını vitrine çıkaran Altınordu'nun altyapısından yetişen ve bu sezon A Takım'da şans bulan 6 oyuncusu gösterdiği performansla alkış aldı. Geçen sezon savunma oyucusu Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız futbolcuyu hem A Takım'a, hem de Türk futboluna armağan eden Altınordu Futbol Akademisi, bu sezon da kaleci Mertcan Dağlı, savunma oyuncuları Furkan Metin, Özgür Deryol ve Yusuf Can Esendemir, orta saha Yiğit Emre Çeltik ile forvet Enis Destan'ı vitrine çıkardı.

EROĞLU, "BİR ÇOK YILDIZ YOLDA"
Altı oyuncu da gösterdikleri performansla tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi'ni "Altın Madeni" olarak nitelendirerek, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Alican, Muhammet Taha, Ozan Can, Yusuf Acer ve daha bir çok oyuncumuz ALFA'dan çıkan altın madenleridir. A Takım'da onları işleyip birer mücevher haline getiriyoruz" dedi.

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