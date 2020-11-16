Savunmada rekabet

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da teknik heyet rahat bir nefes aldı. Korona virüs ve sakatlıklar yüzünden savunma hattında sıkıntı yaşayan kırmızılı-lacivertiler Yusuf Yalçın'ın iyileşmesi, Kahraman ve Yiğithan'ın da tedavilerinin bitmesinden sonra defans bloğunda rekabet üst seviyeye çıktı.

İKİ FORMAYA 5 ADAY VAR

Bu üç oyuncunun yokluğunda genç Yusuf Can da stoper mevkisin de iyi bir performans göstermişti. İzmir ekibinde kaptan Sinan'ın yanında kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Öte yandan yarın evinde Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'ya iki genç oyuncusundan kötü haber geldi. Altyapı patentli sol kanat Yiğit Emre Çeltik ile yeni transferlerden sağ bek Emre Nefiz sakatlık yaşadı. Antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan Yiğit Emre'nin bileğinin şiştiği öğrenilirken, genç futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek. Emre Nefiz'in ise sağ diz iç yan bağından sakatlandığı belirtildi.